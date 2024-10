LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: le venete dominano anche il secondo set, 19-25 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 La chiude Gabi con una parallela sulla riga! Conegliano avanti 2-0 19-24 Diagonale di Storck da zona 2 18-24 Fallo di doppia Lubian 17-24 Errore di Storck da zona 2 17-23 Adigwe vincente da zona 2 16-22 Invasione Vallefoglia 16-21 Diagonale di Michieletto da zona 4 15-21 Vincente Storck da seconda linea in diagonale 14-21 Vincente Lubian in primo tempo dietro 14-20 La slash di Michieletto 13-20 Vincente il diagonale di Lee da zona 4 12-20 Errore al servizio Vallefoglia 12-19 Invasione Conegliano 11-19 diagonale lungo di Lee da zona 4 10-19 Errore al servizio Vallefoglia 10-18 Pallonetto vincente di Storck da zona 2 9-18 Vincente Gabi da zona 4 9-17 Vincente Gabi da zona 4, non efficace la difesa di Vallefoglia 9-16 Errore al servizio Conegliano 8-16 Primo tempo dietro Fahr 8-15 Gabi vincente da zona 4 8-14 Aceeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaan 8-13 ... Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: le venete dominano anche il secondo set, 19-25 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-25 La chiude Gabi con una parallela sulla riga!avanti 2-0 19-24 Diagonale di Storck da zona 2 18-24 Fallo di doppia Lubian 17-24 Errore di Storck da zona 2 17-23 Adigwe vincente da zona 2 16-22 Invasione16-21 Diagonale di Michieletto da zona 4 15-21 Vincente Storck da seconda linea in diagonale 14-21 Vincente Lubian in primo tempo dietro 14-20 La slash di Michieletto 13-20 Vincente il diagonale di Lee da zona 4 12-20 Errore al servizio12-19 Invasione11-19 diagonale lungo di Lee da zona 4 10-19 Errore al servizio10-18 Pallonetto vincente di Storck da zona 2 9-18 Vincente Gabi da zona 4 9-17 Vincente Gabi da zona 4, non efficace la difesa di9-16 Errore al servizio8-16 Primo tempo dietro Fahr 8-15 Gabi vincente da zona 4 8-14 Aceeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaan 8-13 ...

