LIVE – Milano-Firenze 1-1 25-16 23-25 2-1 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la quinta giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver lasciato inaspettatamente un punto a Cuneo, tornano sul campo di casa per vincere ancora e rimanere nelle prime posizioni della classifica. Non bisogna però sottovalutare le toscane di Simone Bendandi, reduci dal metto successo interno contro Pinerolo e determinate a conquistare altri punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 ottobre all’Opiquad Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Numia Veroed Il Bisontedella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.