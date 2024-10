LIVE – Milan Futuro-Pineto 0-0, Serie C 2024/25 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La DIRETTA testuale di Milan Futuro-Pineto, match valido per la dodicesima giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I rossoneri hanno trovato la seconda vittoria del loro campionato nell’ultima uscita sul campo del Perugia, che gli ha permesso di risalire al 17esimo posto con 9 punti. Due lunghezze più avanti ci sono gli abruzzesi, reduci dalla vittoria interna contro l’Ascoli. L’incontro è in programma nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e Sportface.it seguirà l’incontro in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH Milan Futuro-Pineto 0-0 11? – Ammonito Lombardi 5? – LONGO! Colpisce di testa l’attaccante rossonero ma manda alto, prima occasione della partita 1? – È iniziata la sfida! 18. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per la dodicesima giornata del girone B di/2025. I rossoneri hanno trovato la seconda vittoria del loro campionato nell’ultima uscita sul campo del Perugia, che gli ha permesso di risalire al 17esimo posto con 9 punti. Due lunghezze più avanti ci sono gli abruzzesi, reduci dalla vittoria interna contro l’Ascoli. L’incontro è in programma nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH0-0 11? – Ammonito Lombardi 5? – LONGO! Colpisce di testa l’attaccante rossonero ma manda alto, prima occasione della partita 1? – È iniziata la sfida! 18.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dove e come vedere-Pianese in diretta tv e streaming?; TORINO, NJIE AVEVA DETTO NO AL; Dove vedere Leccostreaming gratis: stasera la sfida di Coppa Italia Serie C; Adesso è ufficiale, nasce il: giocherà in Serie C, i dettagli; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere; Diretta-Venezia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Leggi >>>