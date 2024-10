Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter 0-1: Darmian sblocca la partita, di forza!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è il match valido per la decima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Ennio Castellani.0-1 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 12? MA CHE PARATA HA FATTO! Reazione incredibile di Vasquez sulla deviazione di Ismajili nella propria porta, dopo il calcio piazzato di Dimarco. 8? Stavolta Bastoni è bravo a chiudere sul cross basso di Cacace per Solbakken. Angolo per l’. 5? SUBITO PERICOLO! Sbaglia tutto Bastoni che si allunga palla sulla trequarti, regalando palla all’. Verticalizzazione immediata per Colombo, ma il suo diagonale è ben parato da Sommer. 3? Spizzata di Marcus Thuram sulla rimessa laterale di Alessandro Bastoni, esce bene Vasquez. 18.