l'Inter batte l'Empoli 3-0, segnano Frattesi e Lautaro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - La doppietta die il gol diMartinez lanciano l'che segna tre volte nella ripresa e stende l'al Castellani. Gara segnata dall'espulsione di Goglichidze che penalizza i toscani, ancora a secco di reti nelle cinque partitene disputate in stagione. Per i nerazzurri tre punti pesanti che tornano a ridurre il gap con il Napoli capolista adesso distante quattro lunghezze. Due cambi per D'Aversa rispetto a Parma: titolari Cacace e Maleh al posto di Pezzella e Grassi. Davanti Fazzini e Solbakken a sostegno di Colombo. Anche Inzaghi non esagera con il turnover e conferma la coppia d'attacco Thuram-Martinez. In mediana spazio pere Darmian, in difesa c'è Bisseck.