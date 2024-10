L'inflazione in Germania sale a sorpresa al 2% (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'inflazione in Germania è salita a sorpresa a ottobre al 2%. A settembre aveva segnato l'1,6%. Lo ha reso noto l'ufficio di statistica federale. Quotidiano.net - L'inflazione in Germania sale a sorpresa al 2% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'inè salita aa ottobre al 2%. A settembre aveva segnato l'1,6%. Lo ha reso noto l'ufficio di statistica federale.

L'inflazione in Germania sale a sorpresa al 2%

L'inflazione in Germania è salita a sorpresa a ottobre al 2%. A settembre aveva segnato l'1,6%. Lo ha reso noto l'ufficio di statistica federale.

Germania, inflazione cresce più delle attese a ottobre

(Teleborsa) - Cresce più delle attese l'inflazione tedesca a ottobre 2024. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4% su mese, dopo il dato ...

Germania: Pil torna a crescere +0,2% III trim, -0,2% su anno (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Il prodotto interno lordo (Pil) della Germania e' aumentato dello 0,2% nel terzo trimestre del 2024 ...

Germania, inflazione si attenua all’1,6% annuo a settembre

Ad agosto agosto l’inflazione in Germania si era attestata all’1,9% annuo. L’indice armonizzato con il resto dell’Unione europea segna invece un calo dei prezzi al consumo dello 0,1% rispetto al mese ...