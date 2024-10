Bubinoblog - L’EREDITÀ: MARCO LIORNI TRA NUOVI GIOCHI E PROFESSORESSE NEL PRESERALE DI RAI1

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo una stagione che ha registrato per share la sua migliore performance degli ultimi 14 anni,torna – per il secondo anno consecutivo – alla guida de. L’appuntamento è su, da domenica 3 novembre, tutti i giorni, alle ore 18.45. Il game show più longevo della televisione italiana compie 23 anni. Anche in questa edizione non mancano le novità: a grande richiesta torna il gioco del Continua Tu, che darà inizio alla sfida dei 7 concorrenti, mentre per arricchire la gara del Triello con colpi di scena continui e nuove strategie saranno introdotte le Domande Pigliatutto. LENew entry anche per leche quest’anno vedranno protagoniste la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. Con oltre 5.