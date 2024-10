.com - Lecce-Verona 1-0, Dorgu in gol e i salentini tornano alla vittoria

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo quattro sconfitte di fila ilritrova labattendo 1-0 ilin un match della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Gialloblù in dieci uomini dal 40? per l’espulsione di Tchatchoua per un fallo sulanciato a rete. Al 51? il gol deicon lo stesso. All’83’ nuovo cartellino rosso per la squadra ospite con Belahyane espulso per doppia ammonizione. In classifica i gialloblù, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 9 in tredicesima posizione insieme a Como e Cagliari, mentre i giallorossi salgono al 16° posto con otto punti agganciano Monza e Parma. I padroni di casa iniziano con il piede schiacciato sull’acceleratore ma non riescono a concretizzare la loro superiorità.