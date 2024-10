Liberoquotidiano.it - Lavoro: Mattarella, 'generare ricchezza funzione sociale, supporto a democrazia'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il successo delle imprese italiane è un valore per la comunità nazionale.. Alimentare un benessere diffuso èalla, alla coesione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del. "Nella concretezza del produrre e nella socialità del-ha ricordato il Capo dello Stato- avete recato molto all'Italia. Le storie imprenditoriali di cui siete espressione sono motivo di riflessione e di ispirazione. La Repubblica vi è riconoscente. Siamo tutti certi che andrete ancora avanti nel senso di marcia dello sviluppo e del progresso".