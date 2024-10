Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Mi aspettavo di più! Campionato è lungo»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha parlato nel post-partita di Empoli-Inter, sfida della decima giornata di Serie A andata in scena alle ore 18.30 allo stadio Castellani e vinta dai nerazzurri 0-3. Di seguito le dichiarazioni del capitano interista, autore del terzo gol, affidate a DAZN STATO DI FORMA –è intervenuto così dopo Empoli-Inter: «L’Empoli è una squadra in salute e tosta da affrontare perché è fisica e perché giocano bene insieme. Abbiamo preparato la partita nel modo giusto, con un uomo in più magari è più facile ma le partite devi vincerle. Abbiamo portato a casa tre punti importanti. Se il settimo posto alsi può migliorare? Sicuramente sì, sinceramente midi più però io lavoro per l’Inter e l’Argentina, poi questi premi non decidono in maniera giusta a volte.