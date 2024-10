Laprimapagina.it - “Lara 2” è il nuovo singolo di Mash feat. Drama

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Lara 2", il nuovo singolo di Mash feat. Drama. "Lara 2" è un brano che racconta come anche dalla luce più pura possono nascere le tenebre: la protagonista della zombie love story discoprirà ben presto che l'uomo di cui si è innamorata non è chi dice di essere. La canzone verrà presentata in anteprima nazionale ad Halloween con una performance dal vivo sul profilo ufficiale di TikTok Live Italia.