Lady Gaga pubblica il video del nuovo singolo Disease

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ilufficiale delche anticipa il prossimo album, la cui uscita è prevista a febbraio 2025 È in arrivo Halloween eha deciso di far felici tutti i suoi fanndo ilclip ufficiale del, diretto da Tanu Muino e primo estratto dal suoalbum in studio, il settimo della sua carriera, in arrivo a febbraio 2025. A proposito della clip e del brano,ha dichiarato: “Penso molto al rapporto che ho con i miei demoni interiori. Non è mai stato facile per me affrontare il modo in cui mi lascio sedurre dal caos e dall’agitazione. Mi da un senso di claustrofobia.consiste nell’affrontare questa paura, nell’affrontare me stessa e la mia oscurità interiore e nel rendermi conto che a volte non posso vincere o sfuggire alle parti di me che mi spaventano.