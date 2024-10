Milleunadonna.it - La vittoria che è una vera rinascita. Valentina Lupi: "Racconto l'amore che resiste"

Leggi tutto 📰 Milleunadonna.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Lo so che sei sfinito da pioggia battente che scende su di noi, Lo sai che a volte sono parole a creare distanze che non vuoi, pensieri fissi si spostano altrove su quello che non hai”. Sono alcuni versi della bellissima e intensa, “Non potevi mancare tu”, la canzone con cuiha vinto il premio Bianca D’