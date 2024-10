La spesa militare dell'Italia nel 2025 supera i 31 miliardi: aumenta del 60% rispetto al 2016 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo arranca per trovare fondi per la sanità, ma non risparmia su armi e difesa. Nel 2025, secondo l'analisi dell'Osservatorio Milex, la spesa militare dell'Italia toccherà quota 31.295 milioni di euro, con una crescita netta di oltre 2,1 miliardi di euro (aumento del 7,31%) rispetto alle Europa.today.it - La spesa militare dell'Italia nel 2025 supera i 31 miliardi: aumenta del 60% rispetto al 2016 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il governo arranca per trovare fondi per la sanità, ma non risparmia su armi e difesa. Nel, secondo l'analisi'Osservatorio Milex, latoccherà quota 31.295 milioni di euro, con una crescita netta di oltre 2,1di euro (aumento del 7,31%)alle

“La spesa militare esplode a 32 miliardi”.

L'aumento medio è stato più marcato negli ultimi cinque anni, con il salto maggiore proprio tra il 2024 e il 2025 ...

Armi: Osservatorio Mil€x, “esplosione per le spese militari italiane: nel 2025 a 32 miliardi (di cui 13 per nuove armi)”

La spesa militare italiana diretta per il 2025 si attesta sui 32.023 milioni di euro, record storico con un aumento del 12,4% rispetto al 2024 (+3,5 miliardi in un anno) e del 60% sul decennio. I fond ...

Manovra avara con sanità e pensioni, ma il governo gonfia la spesa per la difesa: 3,8 miliardi in più per missioni e armamenti

Solo alla "Pianificazione dei piani di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti" vanno 1,5 miliardi aggiuntivi che portano il totale a 2,6: più dell'aumento di fondi previsto per la sanità ...

Cosa c’è di nuovo nel disegno di legge di Bilancio per la Difesa

Nel disegno di legge di Bilancio 2025-2027 per il comparto Difesa ci sono poche novità; alcune positive, altre negative.