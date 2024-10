Liberoquotidiano.it - La Pd De Micheli la spara sull'Albania? Zittita da Paragone: "Ormai è evidente" | Video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tema immigrazione, connesso a quello della magistratura, dominante a 4 di sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. La regia manda in onda una breve intervista a Matteo Salvini, vicepremier, ministro e leader della Lega che per la questione migranti è addirittura a processo a Palermo, nell'inchiesta Open Arms, e rischia 6 anni di carcere. "Mi sembrache fra gli oltre 9.000 magistrati ce ne sia qualcuno che fa politica con la bandiera rossa in ufficio o in camera - attacca Salvini -. Il consiglio è che si tolgano la toga: hanno tutto il diritto di avere idee di estrema sinistra, votare Rifondazione comunista o chi credono ma non possono portare la loro ideologia comunista dentro un tribunale facendo il male dell'Italia e degli italiani".