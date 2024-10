"La ministra Daniela Santanchè va processata" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La ministra del Turismo, Daniela Santanchè indagata a Milano per falso in bilancio nella vicenda che riguarda i conti di Visibilia Editore va processata. Lo hanno chiesto i pubblici ministeri Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, intervenuti in aula davanti alla gup Anna Maugelli.La ministra Europa.today.it - "La ministra Daniela Santanchè va processata" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladel Turismo,indagata a Milano per falso in bilancio nella vicenda che riguarda i conti di Visibilia Editore va. Lo hanno chiesto i pubblici ministeri Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, intervenuti in aula davanti alla gup Anna Maugelli.La

Nuova udienza per il caso Vibilia: secondo i pm la ministra Santanchè, accusata di falso in bilancio, deve andare a processo. La decisione della giudice arriverà a fine novembre.

I pm Marina Gravina e Luigi Luzi, durante l'udienza preliminare, hanno insistito con la loro ricostruzione e con le accuse che riguardano, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, l'ex compagno Canio ...

Lo hanno ribadito i pubblici ministeri Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi durante l'udienza sul caso Visibilia: "Tutti sapevano e tutti hanno taciuto" ...

Nell’udienza davanti al gup la procura ha ribadito le richiesta di processare anche il compagno e l’ex compagno della ministra, la sorella e altri vertici della società ...