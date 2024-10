Cataniatoday.it - La "Granfondo Giro dell’Etna" presenta le novità della prossima edizione

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La 5^del "", in programma il 4 maggio del 2025, sarà prova unica del Campionato Italiano MasterFederazione Ciclistica Italiana e per l’occasione la società organizzatrice, la Asd Ciclistica Catanese, è già al lavoro per mettere a punto un evento