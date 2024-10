La falsa foto dei migranti e il cartello Voglio beere il sangue

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Circola ladi una presunta manifestazioni dicon unriportante la seguente scritta: «il» (con due «e» nella parola “bere”). Secondo diversi utenti, si tratterebbe di una manifestazione reale con un evidente messaggio di pessimo gusto. L’immagine, però, risulta generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale e diffusa da un sito xenofobo noto per la diffusione di disinformazione. Per chi ha fretta L’immagine risulta essere l’unica che testimonierebbe un presuntodurante una manifestazione di. Non viene indicata la data e il luogo del presunto scatto. L’immagine è stata pubblicata sul sito xenofobo VoxNews. I metadati dell’immagine riportano che si tratta di un’immagine generata con l’AI.