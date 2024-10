La centrale dei dossier, contatti con 007 israeliani Anche Jacobs tra gli spiati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Nunzio Samuele Calamucci, l’hacker di punta di Equalize, legato al movimento Anonymus, arrestato nell’inchiesta della Dda di Milano, incontra a nome del gruppo di cyberspie, due israeliani dell’intelligence e, stando all’accusa della procura, avrebbe messo a loro disposizione i dati esfiltrabili dalle bAnche dati strategiche nazionali e si sarebbe reso disponibile alle attività d’intelligence richieste in cambio di un milione. “Un do ut des”, come lo definisce l’ex super poliziotto Carmine Gallo. Lo scrivono gli investigatori, che nelle quasi 4mila pagine di informativa riportano la sintesi di una riunione del febbraio 2023. Quotidiano.net - La centrale dei dossier, contatti con 007 israeliani Anche Jacobs tra gli spiati Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Nunzio Samuele Calamucci, l’hacker di punta di Equalize, legato al movimento Anonymus, arrestato nell’inchiesta della Dda di Milano, incontra a nome del gruppo di cyberspie, duedell’intelligence e, stando all’accusa della procura, avrebbe messo a loro disposizione i dati esfiltrabili dalle bdati strategiche nazionali e si sarebbe reso disponibile alle attività d’intelligence richieste in cambio di un milione. “Un do ut des”, come lo definisce l’ex super poliziotto Carmine Gallo. Lo scrivono gli investigatori, che nelle quasi 4mila pagine di informativa riportano la sintesi di una riunione del febbraio 2023.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La centrale dei dossier, contatti con 007 israeliani Anche Jacobs tra gli spiati; Furto dei dati, dossier anche sull'ex campione olimpico Marcell Jacobs. L'informativa: contatti tra la banda e; Caso dossier. Gli 007 israeliani, l'Eni, le Procure: i dati negli archivi delle spie; Inchiesta hacker: contatti con 007 Israele e mandato da Chiesa. Dossier anche su Jacobs; Inchiesta hacker, atti riservati di Eni negli uffici della Equalize. Contatti del "gruppo criminale" con gli 007 israeliani. Dossier anche su Marcell Jacobs e lo staff; Una centrale di dossier anche a Roma, aperta inchiesta. L'incontro con gli 007 israeliani: 'Ci offrono un milione di euro'; Leggi >>>

Inchiesta hacker, contatti con gli 007 di Israele e mandato proveniente dalla Chiesa

(lapresse.it)

Un "evidente pericolo" per la sicurezza nazionale, sia per il "potere eversivo" delle attività criminali del "gruppo" di via Pattari, sia per il ...

Furto dei dati, dossier anche sull'ex campione olimpico Marcell Jacobs. L'informativa: contatti tra la banda e 007 israeliani

(leggo.it)

Dati rubati, l'inchiesta Enrico Pazzali, coinvolto nell'inchiesta sui dossieraggi, si è auto-sospeso dal ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, comunicando la ...

Inchiesta hacker: contatti con 007 Israele e mandato da Chiesa. Dossier anche su Jacobs

(ilsecoloxix.it)

L’informativa carabinieri: nel 2023 De Marzio e Calamucci si videro «negli uffici di Equalize con due uomini non identificati che rappresenterebbero ...

Dossier e spioni: così Eni ha fermato la corsa di Sam Calamucci

(informazione.it)

CASO SPIONI, A ROMA SI TROVA L’ALTRA CENTRALE DEI DOSSIER: APERTO UN FASCICOLO IN PROCURA. INDAGATO A MILANO IL MANAGER ENI FRANCESCO SPERONI. Non solo il gruppo di presunti “spioni” capitanato dal ...