Kim in pericolo, sicurezza rafforzata per il leader della Nordcorea (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un in pericolo. Il leader della Corea del Nord, il paese più blindato del pianeta, rischia di subire un attentato: per questo l'apparato di sicurezza che protegge il numero 1 di Pyongyang è stato ulteriormente rafforzato. Il regno eremita teme un attacco alla vita di Kim, secondo le news che filtrano dall'intelligence sudcoreana: Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un in. IlCorea del Nord, il paese più blindato del pianeta, rischia di subire un attentato: per questo l'apparato diche protegge il numero 1 di Pyongyang è stato ulteriormente rafforzato. Il regno eremita teme un attacco alla vita di Kim, secondo le news che filtrano dall'intelligence sudcoreana:

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Kim Jong-un rischia attentato", Corea del Nord trema per il suo leader; Corea del Nord, rafforzata la sicurezza per Kim Jong-un: "Potrebbe essere assassinato"; Corea del Nord, rafforzata la sicurezza di Kim Jong-un. «Abbiamo timori di un assassinio»; Incidente tra due auto, un morto sulla Via Emilia; Premio della National Italian American Foundation alla direttrice Nih Monica Bertagnolli; Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms; Leggi >>>

Kim in pericolo, sicurezza rafforzata per il leader della Nordcorea

(adnkronos.com)

Kim Jong-un in pericolo. Il leader della Corea del Nord, il paese più blindato del pianeta, rischia di subire un attentato: per questo l'apparato di sicurezza che protegge il numero 1 di Pyongyang è ...

Corea del Nord, rafforzata la sicurezza di Kim Jong-un. «Abbiamo timori di un assassinio»

(informazione.it)

La Corea del Nord ha rafforzato la sicurezza del suo leader Kim Jong-un a causa dei timori di un possibile «tentativo di assassinio». E' quanto hanno riferito alcuni parlamentari di Seul al termine de ...

Seul, 'Pyongyang rafforza sicurezza Kim,timori assassinio'

(informazione.it)

La Corea del Nord ha rafforzato la sicurezza del suo leader Kim Jong-un a causa dei timori di un possibile tentativo di assassinio. E' quanto hanno riferito alcuni parlamentari di Seul al termine dell ...

Corea del Nord, rafforzata la sicurezza per Kim Jong-un: "Potrebbe essere assassinato"

(msn.com)

Secondo il report del Nis, si temono tentativi di omicidio tramite "l'uso di veicoli di disturbo delle comunicazioni e apparecchiature di rilevamento dei droni". Molti soldati nordcoreani sarebbero gi ...