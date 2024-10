Juve-Parma 1-2 LIVE: inizia il secondo tempo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Juve-Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve-Parma, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. SEGUI QUI LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Calcionews24.com - Juve-Parma 1-2 LIVE: inizia il secondo tempo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) All’Allianz Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025. SEGUI QUI LA CRONACA IN DIRETTA DELLA PARTITA(4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In campo Atalanta-Monza 0-0 e1-2 dopo i primi 45' - Torna in vantaggio ilal 38’; Serie A: in campo Juventus-1-2 DIRETTA;LIVE: Yildiz in panca, c'è Conceiçao; Juventus-1-2 | Sohm riporta i crociati in vantaggio;diretta Serie A: Sohm trova il gol LIVE; LIVE TJ - JUVENTUS-1-2 - Squadre a riposo, bianconeri sotto allo Stadium; Leggi >>>

Serie A: in campo Juventus-Parma 1-2 DIRETTA

(ansa.it)

JUVENTUS-Parma 1-1! L 31' Rete di McKennie. Weah scodella in area, colpo di testa vincente di McKennie. Juventus-PARMA 0-1 AL 3'! Rete di Delprato. Traversone di Bernabé, sponda di Balogh, Delprato di ...

LIVE TJ - JUVENTUS-PARMA 1-2 - Ospiti di nuovo avanti

(informazione.it)

(4-1-4-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Danilo, Cabal; Locatelli; Canceiçao, Thuram. McKennie, Weah; Vlahovic. All. Thiago Motta. (4-2-3-1): Suzuki… Leggi ...

Juve-Parma: Keita, i due romeni e Bonny dal 1' - Le formazioni

(gazzettadiparma.it)

Per sfidare la Juve, pecchia sceglie Man, Mihaila, Bonny ma soprattutto Keita. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Parma. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, G ...

Diretta Live di Juventus-Parma Serie A 2024/2025. La cronaca della partita

(sport.virgilio.it)

Serie A 2024/2025, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Juventus-Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.