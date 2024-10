Anconatoday.it - Jesi in lutto: è morto Sergio Trozzi "Nicotina"

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)piange la scomparsa di, per tutti “”, grande tifoso dellana Calcio. È stato tra i fondatori del tifo organizzato della squadra che aveva sempre seguito con amore in casa e in trasferta. Ma non solo, è stato un grande appassionato di tutto lo sport cittadino