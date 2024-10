Oasport.it - Italiani tutti fuori a Bercy: chi gioca la prossima settimana e chi riposa prima della Coppa Davis

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non vi sonoancora in tabellone nel torneo di singolare dell’ATP Masters 1000 di Parigi-: i sei azzurri che hanno preso parte al primo turno sono statieliminati, ed alle sconfitte registrate si sono aggiunti i forfait di Flavio Cobolli e Jannik Sinner. Proprio il forfait di Cobolli a Parigi-, per un problema alla spalla, pone dei dubbi sulla partecipazione dell’azzurro all’ATP 250 di Belgrado, in Serbia,, torneo al quale al momento però risulta iscritto, al pari di Luciano Darderi, che prenderà parte anche al tabellone di doppio. Al torneo di Metz, in Francia, sempre di categoria ATP 250, prenderanno invece parte, secondo le iscrizioni confermate al momento, gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Non vi saranno altriin campo nei tornei del circuito maggiore in programma la