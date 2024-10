Istat Pil terzo trimestre invariato +04% su anno

Istat, Pil terzo trimestre invariato, +0,4% su anno (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel terzo trimestre del 2024 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dello 0,4% rispetto al terzo trimestre del 2023. Lo rende noto l'Istat. "Il terzo trimestre del 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2023", spiega l'Istituto di statistica. "Nel terzo trimestre del 2024 l'economia italiana è risultata stabile rispetto al trimestre precedente ed è cresciuta dello 0,4% rispetto al terzo trimestre del 2023. La sostanziale stazionarietà del Pil lascia quindi inalterata allo 0,4% la crescita acquisita già rilevata nel secondo trimestre dell'anno in corso", commenta l'Istat. Quotidiano.net - Istat, Pil terzo trimestre invariato, +0,4% su anno Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Neldel 2024 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto alprecedente e sia cresciuto dello 0,4% rispetto aldel 2023. Lo rende noto l'. "Ildel 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel 2023", spiega l'Istituto di statistica. "Neldel 2024 l'economia italiana è risultata stabile rispetto alprecedente ed è cresciuta dello 0,4% rispetto aldel 2023. La sostanziale stazionarietà del Pil lascia quindi inalterata allo 0,4% la crescita acquisita già rilevata nel secondodell'in corso", commenta l'

L’Istat: il Pil del terzo trimestre invariato, +0,4% su anno

ROMA. Nel terzo trimestre del 2024 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e ...

Pil: Istat stima invariata crescita Pil III trimestre, +0,4% su anno (RCO)

La variazione acquisita per il 2024 e' pari a 0,4% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ott - Nel terzo trimestre del 2024 l'economia italiana ...

Pil, Istat: +0,4% crescita acquisita per il 2024

Roma, 30 ott. (askanews) – La crescita acquisita per il 2024 è allo 0,4%. Lo ha reso noto l’Istat che ha diffuso i dati del Pil del terzo trimestre. “La sostanziale stazionarietà del Pil lascia quindi ...

Istat stima invariata crescita Pil Italia nel III trimestre, +0,4% su anno. In Germania aumenta a sorpresa: +0,2%

Il terzo trimestre del 2024 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2023. La variazione acquisita per ...