Istat il Pil del terzo trimestre 2024 resta invariato | +04 per cento sul 2023

Istat, il Pil del terzo trimestre 2024 resta invariato: +0,4 per cento sul 2023

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Neldelsi stima che il Pil, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto alprecedente e sia cresciuto dello 0,4 perrispetto aldel. L’ha reso noto l’. Il periodo da luglio a settembreha avuto tre giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria e di un aumento in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.