Calcionews24.com - Inter Juventus, Zenga: «Troppi errori? Vi spiego qual è il problema»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ex portiere e allenatore ha parlato della paratia tra, terminata in parità col punteggio di 4-4 Walter, ex portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in occasione della presentazione del libro di Stefano Tacconi, ‘L’arte di parare’. IL RAPPORTO CON TACCONI – «Il fatto che io abbracci Stefano qui è uno dei regali che