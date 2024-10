Inseguimento ad alta velocità ad Arese con una Fiat 500 rubata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arese, 30 ottobre 2024 – In fuga su una 500 rubata, speronando l’auto dei carabinieri e causando un incidente. Arrestato dai carabinieri un cittadino marocchino di 33 anni, irregolare, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Tutto è accaduto ieri quando una pattuglia della stazione di Arese ha notato, parcheggiata nel centro commerciale "il Centro" di Arese, una Fiat 500 rubata a Senago un paio di settimane orsono. L’utilitaria alcuni minuti prima era stata segnalata dal sistema automatico comunale di letture targhe. Accortosi dei militari il 33enne marocchino è ripartito, speronando l’auto dei carabinieri e fuggendo verso Lainate. Ilgiorno.it - Inseguimento ad alta velocità ad Arese con una Fiat 500 rubata Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – In fuga su una 500, speronando l’auto dei carabinieri e causando un incidente. Arrestato dai carabinieri un cittadino marocchino di 33 anni, irregolare, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. Tutto è accaduto ieri quando una pattuglia della stazione diha notato, parcheggiata nel centro commerciale "il Centro" di, una500a Senago un paio di settimane orsono. L’utilitaria alcuni minuti prima era stata segnalata dal sistema automatico comunale di letture targhe. Accortosi dei militari il 33enne marocchino è ripartito, speronando l’auto dei carabinieri e fuggendo verso Lainate.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:advelocità ad Arese con una fiat 500 rubata;advelocità in A4: i fuggitivi speronano l’auto della polizia;advelocità in autostrada, bloccati due ladri che gettano i monili d'oro dal finestrino; Sarno. Poliziotti arrestano uomo dopo un; Fuga etransfrontaliero: arrestato passeur con migranti a bordo; Non si fermano all'alt,advelocità con i Carabinieri: un arrestato, due ancora in fuga; Leggi >>>

Inseguimento ad alta velocità ad Arese con una fiat 500 rubata

(ilgiorno.it)

Il 33enne d opo aver abbandonato il veicolo rubato ha cercato di fuggire nei campi ma è stato bloccato dai carabinieri. Addosso all’uomo e nella 500 rubata sono stati trovati un coltello, diversi ...

Forza il posto di blocco con il camion. Inseguimento in Franciacorta

(elivebrescia.tv)

Con un camion rubato ha provato a sfuggire ai Carabinieri innescando un iseguimento fra Adro e Provaglio. Arrestato un 38enne.

Spara in testa alla figlia e si schianta contro una casa: inseguimento folle

(newsmondo.it)

Orrore senza fine: Uomo rapisce e uccide la propria figlia di 7 mesi, scatenando una caccia all'uomo culminata in uno scontro violento.

Inseguimento ad alta velocità: 39enne arrestato dopo una fuga di oltre 50 km nel Leccese

(giornaledipuglia.com)

POGGIARDO – Un 39enne di Santa Cesarea Terme è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Poggiardo, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.