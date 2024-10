Inps Gambardella | Rapporto di grande importanza per Mezzogiorno e Paese

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Nella nostra città è molto importante che siamo tutti consapevoli delladi questo, delle possibilità di riflessione che si aprono a partire da questi dati, anche della necessità che abbiamo come università e come territorio, di fare delle riflessioni molto specifiche, che riguardano non solo in generale il futuro del