Ilgiornaleditalia.it - Iniesta "Mondiali2030 scriveranno la storia, il calcio è la mia vita"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'ex fuoriclasse è ambassador per la candidatura Marocco-Spagna-Portogallo per la Coppa del mondo del 2030 MADRID (SPAGNA) - Ha vinto tutto nella, è stato uno dei giocatori più vincenti della, ma anche uno di quelli che non verranno mai dimenticati per la sua classe e il suo modo di gioc