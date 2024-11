Ilgiornaleditalia.it - Incontro Ex Ilva. Spera (Ugl Metalmeccanici): ”Continua il confronto costante con il governo”

“Il ritorno in marcia dei due altiforni servirà a incrementare cercando di raggiungere la massima capacità produttiva di ghisa alla soglia dei 5 milioni nel 2025. Un traguardo necessario anche per valorizzare l’asset, in attese dell’assegnazione degli impianti”. Lo riferisce il Segretario Nazionale