Incidente sulla Provinciale: moto travolta da auto, morto un 30enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Incidente mortale questa sera sulla Provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, a poche decine di metri dal cimitero monopolitano. A perdere la vita Andrea Bertini, 30 anni, di Polignano a Mare. Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla Provinciale: moto travolta da auto, morto un 30enne Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)mortale questa serache collega Monopoli ad Alberobello, a poche decine di metri dal cimitero monopolitano. A perdere la vita Andrea Bertini, 30 anni, di Polignano a Mare.

