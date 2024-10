Ilrestodelcarlino.it - Incidente A14, malore al volante: morto un camionista

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fermo, 30 ottobre 2024 – Avverte unmentre guida e muore al. Non ce l'ha fatta il 56enne di Latina che in mattinata era alla guida di un mezzo pesante e stava percorrendo l'autostrada A14 in direzione sud. All'altezza di Porto Sant'Elpidio ha avvertito unche lo ha portato a perdere il controllo dell'auto e tamponare in maniera leggera l'auto che lo precedeva. Undi poco conto che si è però trasformato in tragedia quando l'autista del mezzo che è stato tamponato è sceso per andare a vedere che cosa fosse successo. Dietro alla portiera ha infatti trovato il 56enne accasciato sule ha così immediatamente chiamato i soccorsi. Vani sono stati i tentativi di rianimazione, proseguiti per oltre mezz'ora, che hanno avuto l'esito peggiore: il decesso. Era stata allertata anche l'Eliambulanza, arrivata sul posto.