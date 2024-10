In ospedale prima la rimandano a casa poi rinviano l’operazione al cuore: 58enne muore, aperta inchiesta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Informati del decesso, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte della 58enne all'ospedale di Lecce. La Procura ha aperto una inchiesta e subito disposto l’autopsia. Fanpage.it - In ospedale prima la rimandano a casa poi rinviano l’operazione al cuore: 58enne muore, aperta inchiesta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Informati del decesso, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte dellaall'di Lecce. La Procura ha aperto unae subito disposto l’autopsia.

In ospedale prima la rimandano a casa poi rinviano l’operazione al cuore: 58enne muore, aperta inchiesta

Informati del decesso, i tre figli della donna chiedono ora di fare piena luce sugli eventi che hanno preceduto la morte della 58enne all'ospedale di Lecce ...

