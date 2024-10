In Italia cresce ancora l’elettrificazione delle flotte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2024 l’indice di elettrificazione del nostro Paese ha raggiunto un punteggio di 54 su 100, crescendo di sei punti rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dalla Mobility Guide 2024, pubblicata da Ayvens, il brand globale della mobilità sostenibile di ALD Automotive e LeasePlan. “La mobility guide non è soltanto una classifica, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2024 l’indice di elettrificazione del nostro Paese ha raggiunto un punteggio di 54 su 100,ndo di sei punti rispetto all’anno precedente. Questo è quanto emerge dalla Mobility Guide 2024, pubblicata da Ayvens, il brand globale della mobilità sostenibile di ALD Automotive e LeasePlan. “La mobility guide non è soltanto una classifica,

In Italia cresce ancora l’elettrificazione delle flotte

La Mobility Guide 2024 fornisce una classifica dei Paesi maggiormente predisposti al passaggio da veicoli con motori endotermici a quelli full-electric.

L’elettrico non convince gli italiani: cresce il numero delle colonnine, non delle auto a batteria

ROMA - In Italia, i primi 9 mesi del 2024 sono stati caratterizzati da un andamento discontinuo del processo di elettrificazione, con rallentamenti e risultati lontani dalle aspettative. A rilevarlo è ...

Elettrico in Italia: crescono le colonnine, ma poche auto da ricaricare

Nei primi nove mesi del 2024, il processo di elettrificazione in Italia ha mostrato segni di rallentamento, con immatricolazioni e parco circolante BEV ...

