Impianto di produzione di biometano: Surbo e Trepuzzi auspicano la contrarietà di Lecce al progetto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Trepuzzi/Surbo – La posizione dei Comuni di Surbo e Trepuzzi è chiara: indipendentemente da ogni accorgimento tecnologico e rassicurazione sull’impatto ambientale che si possa ricevere, l’Impianto per la produzione di biometano in località Cafore non s’ha da fare. I sindaci dei due paesi, Ronny Lecceprima.it - Impianto di produzione di biometano: Surbo e Trepuzzi auspicano la contrarietà di Lecce al progetto Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– La posizione dei Comuni diè chiara: indipendentemente da ogni accorgimento tecnologico e rassicurazione sull’impatto ambientale che si possa ricevere, l’per ladiin località Cafore non s’ha da fare. I sindaci dei due paesi, Ronny

Impianto di produzione di biometano: Surbo e Trepuzzi si aspettano coerenza da Lecce

Sul tavolo di Palazzo Carafa c’è un progetto che i comuni confinanti ritengono molto impattante. I sindaci Trio e Taurino ricordano la convergenza col centrodestra sulla contrarietà al sito di compost ...

Impianti per produzione di biometano a Lecce e Soleto, opposizione di Sinistra Italiana Salento

Il Segretario provinciale Danilo Scorrano interviene per denunciare l’aggressione del territorio da parte di privati con impianti invasivi.

No all’impianto a biometano: levata di scudi da Surbo e Trepuzzi

Un deciso No alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano in località Cafore: a ribadire la loro ferma contrarietà i Sindaci di Trepuzzi Giuseppe Taurino e di Surbo Ronny Trio, che ...

Nuovo mega impianto di biometano a Lecce contiguo a Surbo? M5S in guardia: ''Massima attenzione''

Comunicato congiunto dei M5S di Lecce, Surbo, Trepuzzi e Squinzano, con il coordinamento provinciale, responsabile Iunio Valerio Romano.