Reggiotoday.it - Il tapis roulant chiude per serie criticità emerse durante la manutenzione

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un passo in avanti ma purtroppo un altro all'indietro. Mentre sono in corso i lavori di completamento della galleria con le scale e della pavimentazione nel tratto finale dell'opera, da via Filippini a via Reggio Campi, arriva una brutta notizia per ildi Reggio Calabria. Come molti