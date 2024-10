Linkiesta.it - Il rum e il compromesso tra pluralità e regolamentazione

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Mi sono innamorato del rum trent’anni fa a Haiti, guardando come veniva prodotto. La sua complessità, la sua cultura e la sua diversità, per me sono questi elementi a renderlo così speciale». Si parte dal rum, ma in realtà ci sono molti aspetti del mondo dei distillati di cui si può parlare con Alexandre Gabriel, master blender e proprietario di Maison Ferrand, storico nome del Cognac e importante produttore e distributore di rum e altri spirits nel mondo. Oltre alla produzione francese – che non comprende soltanto il Cognac – Maison Ferrand possiede la West Indies Rum Distillery di Barbados (principale produttore dell’isola) e imbottiglia rum con il brand Planteray, distribuito in Italia da Compagnia dei Caraibi.