Trevisotoday.it - Il rodeo di Volpago Trofeo Impianti Ceron di Montebelluna premia il patavino Lissandron

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Concluso ilmaschile acon 32 giocatori coordinati da Mariae Aldo Bernardi. Su tutti Patrickdello Sporteam di Maserà che con un doppio 4/2 mette al secondo posto Nicolò Residori veronese under 16 del Gam. Bronzi per Denis Emanuelli under 14