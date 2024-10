Quotidiano.net - Il Papa, "che cosa c'entrano nella guerra i bambini?"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilha concluso l'udienza generale a Piazza San Pietro con un nuovo appello per la pace: "Preghiamo per la pace. Lacresce, pensiamo ai Paesi che soffrono tanto: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar, il Nord Kivu e tanti Paesi che sono in. Preghiamo per la pace. La pace è un dono dello Spirito. Lasempre, sempre, sempre, è una sconfitta.nessuno vince, tutti perdono. Preghiamo per la pace, fratelli e sorelle. Ieri ho visto che sono state mitragliate centocinquanta persone innocenti.c'? Le famiglie sono le prime vittime", ha sottolineatoFrancesco.