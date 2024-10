Agi.it - Il neoacquisto Balotelli non è pronto, salta l'esordio con il Genoa

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - Marionon sarà convocato per la gara di domani colche aspetta l'arrivo della Fiorentina al Ferraris. Lo annuncia il tecnico dei liguri, Alberto Gilardino, spiegando che è stata una decisione di comune accordo col calciatore: "E' arrivato con grandissima motivazione. Ho parlato tanto con lui. In questo momento il suo programma prevede una settimana di lavoro sia con la squadra sia con lavori fisici. Abbiamo fatto dei test e, per il momento, domani non sarà convocato, una decisione concordata con lui. Pensiamo tra una settimana, a Parma. Pensiamo ora dopo ora, giorno dopo giorno.è un ragazzo che va tutelato in tutto e per tutto: ho avuto modo di parlare tanto con lui e so quello che può darci", sottolinea Gilardino.