Il Napoli vola con Lukaku e Kvara, piegato 2-0 il Milan

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)O (ITALPRESS) – Unampiamente rimaneggiato viene sconfitto in casa dalper 2-0. Sono le reti nel primo tempo ditskhelia a decidere il match in favore degli ospiti, che ottengono il quinto successo di fila eno sempre più in vetta alla classifica della Serie A. Ai partenopei di Antonio Conte bastano 5 minuti per passare in vantaggio: Anguissa verticalizza per, che si infila troppo facilmente tra i due centrali avversari, resiste al ritorno di Pavlovic e trafigge Maignan con il mancino. I rossoneri rispondono al 18?, quando Musah ci prova con un destro a giro che esce di un soffio alla sinistra di Meret. Due minuti dopo è Chukwueze a tentare un mancino dalla lunga distanza, con Meret che respinge in tuffo.