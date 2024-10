Ilfattoquotidiano.it - I sindacati annunciano lo sciopero generale contro la manovra: otto ore di stop il 29 novembre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cgil e Uil proclamano 8 ore di, con manifestazioni territoriali, per venerdì 29. Loi segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, in conferenza stampa. I duescendono in piazza per chiedere di “cambiare” ladi bilancio, considerata del tutto “inadeguata a risolvere i problemi del Paese” e per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali. L'articolo Ilolaore diil 29proviene da Il Fatto Quotidiano.