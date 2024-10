Panorama.it - I nostri dati a rischio: sono ben 64 le banche dati più sensibili

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Equalize. Un pericolo «per la sicurezza nazionale» e «per la democrazia», l’agenzia di business intelligence di cui Enrico Pazzali era l’azionista di maggioranza. La procura di Milano e gli inquirenti lo ribadiscono più volte nella richiesta di custodia cautelare come nell’informativa dei Carabinieri del nucleo di Varese. Del resto, aveva accesso a un ampio spettro distrategiche nazionali, che non riguardano solo pendenze penali o procedimenti giudiziari in corso. Il tema però è che l’organizzazione e la capacità di intrusione che aveva potrebbe rappresentare la punta dell’iceberg di una montagna molto più grande e – è il caso di dirlo – molto più profonda. Guardando un importante elenco pubblicato in Gazzetta ufficiale pochi anni fa, si vede chiaramente che lein Italiaben 64, tutte sotto la gestione del ministero dell’Interno e della Difesa.