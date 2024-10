Liberoquotidiano.it - Himorta, la "regina" delle cosplayer al Lucca Comics & Games

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fino al 3 novembre al2024 Antonella Arpa in arte, la donna più seguita d'Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social sarà presentatrice e grande protagonista al Gaming Village by Mediaworld sito in Piazza della Caserma. Durante tutti i giorni della Kermesse Antonella Arpa sarà così tra le principali mattatrici del Gaming Village, un grande spazio di oltre 600 mq e al tempo stesso una vera e propria opera d'arte, firmata da Giovanni Timpano, fumettista di fama internazionale, in cui video, tornei, eventi cosplay e arte si fonderanno in un'unica incredibile esperienza all'insegna del divertimento e della condivisione.