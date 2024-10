Inter-news.it - Highlights Serie A | Milan-Napoli 0-2, Lukaku dà una spallata a Fonseca!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), anticipo della decima giornata diA 2024-25, si è concluso sul risultato di 0-2 grazie ai gol die Kvaratskhelia. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata a San Siro.AL– Ilsi presenta alla sfida di San Siro contro ilcon delle defezioni pesanti in vari reparti del campo. Senza Matteo Gabbia, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Tammy Abraham, i rossoneri devono tentare di arginare una squadra che, dopo il ko di Verona per 0-3, ha inanellato prestazioni solide e dalla mentalità vincente. I partenopei partono fortissimo, trovando il gol al 5? con Romelu. Il belga, servito con precisione da Zambo Anguissa, vince il duello fisico con Strahinja Pavlovi? e conclude in rete da posizione favorevole. La sfida prosegue con la squadra di casa che si impegna alla ricerca del gol del pareggio.