Highlights Baskonia-Olimpia Milano 88-83 Eurolega 2024 2025 VIDEO

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida come 6^ giornata dell’di basket. Niente da fare per la squadra di Ettore Messina, che lotta e ci prova fino alla fine ma cede il passo agli spagnoli. Non bastano i 21 punti di un immenso Mitrovic, né il contributo di Brooks e Dimitrijevic, entrambi ampiamente in doppia cifra. Vince la squadra di casa per 88-83. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO COME VEDERE L’IN DIRETTA88-83,) SportFace.