Ilpiacenza.it - Happy Halloween a Ziano Piacentino

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre, la Pro Loco diorganizza una spaventosa e divertente caccia ai mostri per le vie del paese, dedicata ai bambini fino alla prima media.L'evento prenderà il via alle 18.30 presso la palestra (giardini comunali), con un’area ristoro a disposizione per tutti i