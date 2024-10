Hanky Panky & Friends live al Corner (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli Hanky Panky festeggiano i loro primi 10 anni di carriera al Corner live: non potete mancare!Un progetto che ha animato innumerevoli serate tra locali e festival in Italia, Austria e Germania, nato dall'idea di dare nuova forma a canzoni dei più svariati generi, creando un sound originale Trevisotoday.it - Hanky Panky & Friends live al Corner Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Glifesteggiano i loro primi 10 anni di carriera al: non potete mancare!Un progetto che ha animato innumerevoli serate tra locali e festival in Italia, Austria e Germania, nato dall'idea di dare nuova forma a canzoni dei più svariati generi, creando un sound originale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Hanky Panky & Friends live al Corner; Autunno 2024, gli appuntamenti a tema food da non perdere; Ada Coleman, la prima grande barlady: inventò l’Hanky Panky e cambiò la storia; Venezia. Schiamazzi notturni, altri tre locali verso la chiusura; Hanky Panky, la pizza al padellino sbarca all’Aquila con la new entry del Public Enemy; Hanky Panky: quel drink dal nome musicale creato dalla regina dei cocktail; Leggi >>>

Dal Bioparco a Cinecittà World: ecco tutti gli appuntamenti per festeggiare Halloween

(roma.repubblica.it)

Ci sarà anche Brian Galvan, uno dei sei bartender del bar messicano pluripremiato Hanky Panky. Si parte alle 18, si chiude a mezzanotte con musica live e dj set.Info: via Ludovisi 49, 06-478121.

Best Bars 2024: vince il messicano “Handshake Speakeasy”, 4 italiani in Top 50

(italiaatavola.net)

L'Handshake Speakeasy di Città del Messico è il miglior bar del mondo per 50 Best Bars. Seguono Bar Leone (Hong Kong) e Sips (Barcellona). Quattro gli italiani in classifica: Drink Kong, Locale Firenz ...