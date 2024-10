Hamburger e salumi richiamati per rischio salmonella e listeria, ecco i lotti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – rischio salmonella per tre lotti di Hamburger dell'azienda Fileni bio, che sono stati richiamati. Tolti dagli scaffali dei supermercati anche alcuni lotti di salumi a marchio Borgo Dora e Luigi Vida per possibile rischio microbiologico, dovuto a salmonella e listeria. A renderlo noto il sito del ministero della Salute, che raccomanda di restituire il prodotto al punto vendita. I lotti di Hamburger di bovino Fileni bio interessati dal richiamo sono stati prodotti da Bioalleva Srl, nello stabilimento di Vallese di Oppeano (Verona). Questi i lotti: n.45072 con data di scadenza 29/10; n.45372 con data di scadenza 27/10; n.45672 con data di scadenza 26/10. Tutti sono stati venduti in confezione da 180 grammi. Quotidiano.net - Hamburger e salumi richiamati per rischio salmonella e listeria, ecco i lotti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 –per tredidell'azienda Fileni bio, che sono stati. Tolti dagli scaffali dei supermercati anche alcunidia marchio Borgo Dora e Luigi Vida per possibilemicrobiologico, dovuto a. A renderlo noto il sito del ministero della Salute, che raccomanda di restituire il prodotto al punto vendita. Ididi bovino Fileni bio interessati dal richiamo sono stati prodotti da Bioalleva Srl, nello stabilimento di Vallese di Oppeano (Verona). Questi i: n.45072 con data di scadenza 29/10; n.45372 con data di scadenza 27/10; n.45672 con data di scadenza 26/10. Tutti sono stati venduti in confezione da 180 grammi.

