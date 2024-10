Halloween allarme trucchi e cosmetici fuorilegge | Rischio reazioni gravi

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dalle dermatiti alleallergiche: prodotti', non certificati, nascondono insidie e pericoli che non vanno trascurati. In occasione della notte dimilioni di italiani, bambini compresi, sono infatti alle prese con i travestimenti e prodotti di make-up low cost invadono il mercato. Tra questi anche alcuni di